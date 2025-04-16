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İmamoğlu'nun avukatlarından RTÜK'e başvuru

İmamoğlu'nun avukatlarından RTÜK'e başvuru

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, bazı televizyon kanallarının “masumiyet karinesi”ne aykırı yayınlar yaptığı gerekçesiyle RTÜK’e başvurdu. Başvuruda, TGRT Haber, KRT TV, Akit TV, Kanal 24, A Haber, Ülke TV ve ATV’de yayınlanan programlarda İmamoğlu, İBB çalışanları ve iştiraklerinin hedef alındığı belirtildi.

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Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, bazı televizyon kanallarının yayınlarına ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) başvurdu.

Başvuruda, yayınların “masumiyet karinesi” ve “adil yargılanma hakkı” ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılması ve gerekli yaptırımların uygulanması talep edildi.

İmamoğlu’nun avukatları Kemal Polat ve Berat Kaya tarafından yapılan başvuruda, Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ismi geçen belediye çalışanları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraklerinin hedef alındığı yayınlara dikkat çekildi.

Avukatlar, söz konusu yayınlarda “hukuka aykırı değerlendirme ve yorumlar” yapıldığını belirterek, bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinin 2. fıkrası ile Anayasa’da güvence altına alınan masumiyet karinesini ihlal ettiğini ifade etti.

RTÜK’ün takdir yetkisinin, “kamu yararı, kamu düzeni, eşitlik ve ölçülülük” ilkeleri gözetilerek kullanılması gerektiği vurgulanan başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Denetim ve yaptırım alanında sahip olunan takdir yetkisinin kamu yararının gerçekleşmesi, kamu düzenin korunması, eşitlik ve ölçülülük ilkelerine riayet edilmesi şeklinde ifade edebileceğimiz bir anlayışla kullanılması 6112 sayılı Kanunun bir gereğidir.

Başvuruda, RTÜK’ün inceleme başlatması ve gerekli tedbir kararlarını alması istenen yayın kuruluşları ise şu şekilde sıralandı: TGRT Haber, KRT TV, Akit TV, Kanal 24, A Haber, Ülke TV ve ATV.

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