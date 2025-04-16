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ABD Çin'e yönelik vergiyi yüzde 245'e çıkarabilir

ABD Çin'e yönelik vergiyi yüzde 245'e çıkarabilir

Beyaz Saray, yaşanan son gelişmeler ışığında ABD Başkanı Trump yönetiminin Çin'den yapılan ithalata yüzde 245'e kadar vergi uygulayabileceğini bildirdi.

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ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri konusunda 75'ten fazla ülke ABD ile müzakereye hazır olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan basın açıklamasına göre, bu gelişmeler ışığında ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Çin'den yapılan ithalata yüzde 245'e kadar vergi uygulayabilir .

Trump'ın, ABD'nin en büyük ticaret açığına sahip olduğu ülkelere, "eşit şartlar yaratmak ve Amerika'nın ulusal güvenliğini korumak" amacıyla gümrük vergileri koyduğu söyleniyor.

Ticaret anlaşmaları müzakere etmek isteyen ülkeler için bireysel yüksek tarifelerin uygulanması askıya alındı. Bunun tek istisnası, ABD'nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin oldu.

Beyaz Saray, "Misilleme eylemlerinin bir sonucu olarak Çin, şu anda ABD ithalatına yüzde 245'e varan gümrük vergileriyle karşı karşıya" vurgusunu yaptı.

Nisan ayında Trump, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 84'ten yüzde 125'e çıkarmıştı ve daha önce var olan yüzde 20'lik gümrük vergileriyle birleştirildiğinde toplam gümrük vergisi yükü yüzde 145'e ulaşıyordu.
Çin ise buna karşılık Amerikan mallarına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 84'ten yüzde 125'e çıkardı. Reuters'ın haberine göre , Çinli yetkililer, diğer ülkeleri ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine karşı çıkmaya teşvik etmek için diplomatik kampanya başlatılması talimatını verdi.

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