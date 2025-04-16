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Castrol TUCA Pazarlama Direktörü Cansu Taç Ekmekçiler oldu

Castrol TUCA Pazarlama Direktörü Cansu Taç Ekmekçiler oldu

Madeni yağ sektörü markalarından Castrol'un Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Pazarlama Direktörü Cansu Taç Ekmekçiler oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15 yılı aşkın deneyimiyle otomotiv ve pazarlama alanlarında güçlü birikime sahip Ekmekçiler, yeni görevinde Castrol TUCA'nın pazarlama stratejilerine yön verecek.

Castrol'e 2012'de yeni mezun programı kapsamında katılan Ekmekçiler, satış, strateji ve pazarlama gibi birçok alanda sorumluluk üstlendi.

Ekmekçiler, şirketin global ve yerel organizasyonlarında görev aldı ve strateji geliştirme, marka ve ürün yönetimi, iletişim, OEM satışları ve segment bazlı teklif geliştirme konularında kapsamlı bir uzmanlık edindi.

Son olarak Veri Merkezi Sıvıları Pazarlama ve Ürün Müdürü olarak görev yapan Ekmekçiler, hızla büyüyen bu alanda Castrol ON markasının sıvı soğutma sistemlerindeki global pazarlama stratejisinin şekillendirilmesinde aktif rol oynadı. Ekmekçiler, yeni marka kimliği oluşturulmasından B2B pazarlama çalışmalarına, sektörel etkinliklerden sosyal medya girişimlerine kadar birçok alanda katkı sağlayarak Castrol'un veri merkezi pazarında küresel marka bilinirliğinin artmasına destek oldu.

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Ekmekçiler, Bilgi Üniversitesi'nde Marka Stratejisi alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

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