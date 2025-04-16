Vodafone Business teknoloji liderlerini bir araya getirdi

Vodafone Business, teknoloji liderlerini bir araya getirdiği "Tech Connect" etkinliğini 2 binden fazla katılımcının katılımıyla gerçekleştirdi.

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Vodafone Business, teknoloji liderlerini bir araya getirdiği "Tech Connect" etkinliğini 2 binden fazla katılımcının katılımıyla gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen etkinlik, perakendeden finansa, üretim ve lojistikten otomotive kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren kurumların yöneticilerini ve isimlerini bir araya getirdi.

Etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen işletmelerinin liderleri, bağlantılı dünyanın yeni kuralları ve geleceği şekillendirecek olan yatırım ve işbirlikleri hakkında bilgi verdi. İşletmeler ayrıca Vodafone Business'ın üretken yapay zekaya dayalı yenilikçi çözüm ve teknolojilerini de tecrübe etme fırsatı buldu.

Gün boyunca gerçekleştirilen panellerde bulut ve yapay zeka uygulamaları ile siber güvenlik ve yeni nesil bağlantı çözümleri gibi başlıklar öne çıktı. Katılımcılar, güvenli ve ölçeklenebilir dijital altyapıların nasıl inşa edileceğine dair örnek uygulamalarla bilgi edinme imkanı buldu.

Sektörün önde gelen uzmanlarıyla buluşan katılımcılar, güvenli, ölçeklenebilir ve bağlantılı bir dijital altyapı inşa etmenin yollarını keşfederken, gelecek vizyonları için yeni perspektifler kazandı.

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Vodafone Business Üst Yöneticisi (CEO) Marika Auramo, şirketin sadece telekom alanında faaliyet göstermediğini, aynı zamanda Avrupa'nın ve dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olduğunu belirtti.

Vodafone Business'ın IoT alanında dünyada lider şirket konumunda olduğunu aktaran Auramo, "Vodafone Business'ın, global araştırma şirketi Gartner tarafından bu alanda üst üste 11'inci kez birinciliği tescillenmiş durumda. Bu liderlikte Vodafone Business Türkiye'nin etkisi de bizler için çok önemli. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'deki teknoloji yatırımlarımıza ve insan kaynağımızın niteliğini artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Mihmandarlık görevini üstlendik"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy da 200 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlayarak dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunduklarına işaret etti.

Aksoy, "Grubumuzdan aldığımız bu güçle, Türkiye'de de kendimizi sadece bir telekom şirketi olarak değil, inovasyonlarıyla işletmelerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt veren bir dijital iş ortağı ve teknoloji danışmanı olarak konumluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Dijitalleşme yolculuğunu tamamlamış ve teknolojik gelişimin öncüsü olan bir Türkiye hedefiyle şirketin mihmandarlık görevini üstlendiğine dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin Türkiye ekonomisini dönüştürecek, kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecine ivme katacak bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda diyebiliriz ki, Vodafone olarak 5G, yapay zeka, IoT, bulut teknolojileri ve siber güvenlik alanlarına yatırım yapmaya devam ederken, işletmelere bu yönde fayda sağlayacak çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu da Türkiye'de halihazırda 5,5 milyon nesneyi birbirine bağladıklarını vurgulayarak, hedeflerinin bu sayıyı 2030'da 12 milyona çıkarabilmek olduğunu aktardı.

Etkinlikte Türkiye'nin önde gelen sektörlerinin oyuncuları ve kanaat önderleriyle de bir araya geldiklerini de sözlerine ekleyen Kestioğlu, şunları kaydetti:

"Üretken yapay zekanın geleceğini, bulut teknolojilerindeki dönüşümün işletmelere ne gibi fırsatlar sunduğunu, IoT ve siber güvenliğin yarınını ve 5G'nin üretimdeki yerini masaya yatırdığımız bu etkinlikte işletmelerimiz, bağlantılı dünyadaki yapay zeka teknolojilerini yakından izleyebilme şansı yakaladı ve bulut teknolojilerinin dönüştürücü etkisini birebir kullanıcılarının ağzından dinledi. Kısacası Vodafone Business teknolojilerini deneyimleyen işletmelerin dönüşüm yolculuğuna eşlik eden şirketler, ufuk açıcı bir etkinlikte, bağlantılı dünyadaki yeni nesil teknolojileri de yerinde deneyimlemiş oldu."​​​​​​​