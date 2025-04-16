Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e mektup

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilip yoğun bakıma alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e mektup yazdı.

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Sırrı Süreyya Önder'in kendisini ziyarete geldiği sırada da rahatsızlandığını belirten Selahattin Demirtaş, "Son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı, rengi beyaza kesti, kalbini tuttu" ifadelerini kullandı. Demirtaş mektubunu, "Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak. Bunu en çok hak edenlerdensin. Seni seviyoruz can abim." diyerek sonlandırdı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saatlik ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alındı. Ameliyat sonrası hastaneden yapılan ilk açıklamada Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder'e tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden mektup yazdı.

Sözlerine, "Seni seviyoruz Sırrı abi" diyerek başlayan Demirtaş, bu süreçte Önder'e yapılan haksızlıklara tepki gösterdi. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"TEK DİLEĞİN ÖLMEDEN BARIŞI GÖRMEKTİR"

Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde; anaların, babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez. Yerden yere vururlar seni, yüreğini hırpalarlar, onurunla oynamaya kalkarlar. Ama barışa sadakatle bağlanırsan geri adım atmazsın, asla vazgeçmezsin. Tek dileğin ölmeden önce barışı görmektir.

"SON CEZAEVİ ZİYARETİND FENALAŞTI"

Son cezaevi ziyaretinde Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyaza kesti, kalbini tuttu. Telaşlandık, doktor, ambulans çağırmaya yeltendik, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan'la gözlerimiz doldu, daracık hapishane görüş odasında barışı konuşmanın zorluğuyla yutkunduk.

Sırrı Bey geri döndü her zamanki neşesini takınmaya çalışarak, 'Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok ha!' dedi. Orda birbirimize söz verdik, 'önce barış, ölümse Allah'ın emri.' Sırrı Bey o haliyle dışarı çıktı ve Edirne Cezaevi önünde 'yüreğimiz elimizde geziyoruz' açıklamasını yaptı ki gerçekten öyleydi.

"SENİ SEVİYORUZ CAN ABİM"

Kürt - Türk herkes bilmeli ki Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla çiğlik yapmadı, ucuz düşünmedi. Haksız saldırılara, hakaretlere çok içerlendi ama hepsini sineye çekerek barış yolunda inatla yürüdü. O nedenle hatırı, kadri, kıymeti çok büyüktür.

Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak. Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı Abi; dualarımız, kalbimiz seninle. Seni seviyoruz can abim."