Konya'da yaşandı! Başlayan tartışma korkunç bitti

Konya'nın Karatay ilçesinde bir kişi eşini bıçakla yaraladı ve kendisine de zarar verdi. Olay anında çiftin 4 çocuğundan 1'inin evde olduğu öğrenildi.

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Sami M. (34) evde eşi D.M. (33) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sami M., eşini yaraladığı bıçakla kendisine de zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anında çiftin 4 çocuğundan 1'inin evde olduğu öğrenildi.