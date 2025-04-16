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Trump, Çin'in Boeing anlaşmasından geri çekildiğini duyurdu

Trump, Çin'in Boeing anlaşmasından geri çekildiğini duyurdu

Trump, sosyal medya hesabından Çin'in Boeing anlaşmasından "geri çekildiğini ve uçakları teslim almayacağını" bildirdi. Trump, "İlginçtir ki (Çin) büyük bir Boeing anlaşmasından geri çekildiler, tamamen taahhüt edilen uçakları teslim almayacaklarını söylediler" ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in büyük bir Boeing anlaşmasından "geri çekildiğini ve uçakları teslim almayacağını" bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Çin ile "ticaret savaşında" ABD'li çiftçilerin ön sıralarda yer aldığını belirten Trump, Çin'in ülkedeki çiftçilere "acımasız" olduğunu savundu.

Trump, "İlginçtir ki (Çin) büyük bir Boeing anlaşmasından geri çekildiler, tamamen taahhüt edilen uçakları teslim almayacaklarını söylediler" ifadesini kullandı.

ABD ile arasındaki tarife gerilimi süren Çin'in ülkedeki hava yolu şirketlerine Boeing jetlerinin alınmaması talimatı verdiğine yönelik haberler sonrası Boeing hisseleri yüzde 2,36 değer kaybetmişti.

ABD İLE ÇİN ARASINDA TİCARET RESTLEŞMESİ

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki veren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Trump, daha sonra akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk, bilgisayar işlemcisi ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerinin ek vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti.

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