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Gündem olacak iddia sızdı! Hazırlıklar başladı PKK'nın silah bırakacağı tarih

Gündem olacak iddia sızdı! Hazırlıklar başladı PKK'nın silah bırakacağı tarih

MHP lideri Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı çağrının ardından Öcalan, terör örgütü PKK'ya 'silah bırakma ve kendini feshetme' çağrısında bulunmuştu. Sürecin sonucunu herkes merak ederken gündem yaratan bir iddia gündeme geldi. İddialara göre terör örgütünün kongresini toplayacağı ve silahlarını teslim edeceği tarih belli oldu. İşte detaylar...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis'te yaptığı konuşmada teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı siyasetteki tüm dikkatleri bu konu üzerine çekerken DEM Parti'nin oluşturduğu İmralı heyeti Öcalan ile görüşmeye başladı.

DEM - İmralı arasındaki görüşmelerin sonucunda ise Öcalan, terör örgütü PKK'ya 'silah bırakma ve kendini feshetme' çağrısında bulundu. Gelinen aşamada sürecin sonucu herkes tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak gündeme dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

FESİH İÇİN HAZİRAN AYI İŞARET EDİLDİ

Türkiye gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, PKK'nın fesih kongresinin mayıs başında toplanması, haziran sonuna kadar da örgütün elindeki silahların tesliminin tamamlanması öngörülüyor. Silah teslim noktaları, ne şekilde teslim edileceği, kayıtlarının nasıl tutulacağı gibi teknik konularda da hazırlıkların yapıldığı ifade ediliyor.

FESİH TAMAMLANMADIĞI SÜRECE HİÇBİR BAŞLIK GÜNDEME GETİRİLMEYECEK

Süreç planlandığı gibi tamamlanırsa, Meclis’in tatile gireceği temmuz ayına kadar siyasi ve hukuki bazı adımların atılması da gündeme gelecek. Bu kapsamda, infaz yasasında ve terörle mücadele yasasında yapılacak değişikler ile terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak bazı yasal adımların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak silahlar bırakılıp, fesih tamamlanmadığı sürece hükümet veya Meclis’te bu konularda hiçbir başlık gündeme getirilmeyecek.

ÖCALAN'A AF GÜNDEMDE YOK

Terör örgütü kendini feshetse bile yeni süreç kapsamında PKK lideri Abdullah Öcalan’a af anlamına gelecek bir adım atılmayacak. Öcalan İmralı’da kalmaya devam edecek ancak cezaevi şartları yeni sürece uygun olarak yeniden ele alınacak.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı da yeni yargı paketi kapsamında bir süredir hükümlülerin cezaları ile ilgili olarak ‘hafta sonu infaz, geceleyin infaz, konutta infaz’ gibi infaz usullerinin daha etkin hâle getirilmesi için çalışma yapıyor. Adalet Bakanlığı kaynakları, konutta infazın terör hükümlülerini kapsamadığını, ancak gelişmelere göre bu konunun da tartışmaya açılabileceğini belirtiyor. Ceza İnfaz Yasasında yapılacak değişiklerin ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine uygun olarak revize edilebileceği ifade ediliyor. Şu anda cezaevlerinde 25 bin civarında terör hükümlüsü bulunuyor. Bu hükümlülerinin 17 bini PKK ve diğer örgütlere mensup, 8 bini ise FETÖ örgütünden ceza alanlardan oluşuyor. Yeni infaz usullerine yönelik bir yasal değişiklik yapılması durumunda hastalar, çocuklu kadınlar ile bir başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremeyen 65 yaş üstü yaşlı hükümlülerin kalan cezalarının konutta infaz edilebilmesi gündeme gelecek.

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