BIST 9.394
DOLAR 38,12
EURO 43,58
ALTIN 4.031,04
HABER /  GÜNCEL

Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik gün

Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik gün

600 bine yakın kamu işçisinin zam pazarlığında bugün önemli bir toplantı var. İşveren tarafı TÜHİS'in, kamu işçilerine ilk zam talebini iletmesi bekleniyor.

Abone ol

HAK-İş ve Türk-İş'in ortak hazırladığı zam teklifini 25 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasının ardından gözler işveren tarafına yani TÜHİS'e çevrilmişti.

İşçilerin teklifi üzerine çalışan TÜHİS temsilcileri saat 14.00'te Hak-İş ve Türk-İş ile görüşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki görüşmede, kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in ilk zam teklifini işçi tarafına sunması bekleniyor.

KAMU İŞÇİSİNİN TALEPLERİ NE?

Kamu işçileri günlük en düşük ücretin, bin 800 liraya yükseltilmesini istiyor. Bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50 zam talep edildi.

Diğer altı aylık dönemler içinse yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi isteniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sırrı Süreyya Önder hastalığını canlı yayında anlatmış: "Bu menzilin gözükmesi demek"
Sırrı Süreyya Önder hastalığını canlı yayında anlatmış: "Bu menzilin gözükmesi demek"
Dolar ve Euro'da günün ilk alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da günün ilk alış-satış rakamları
Sırrı Süreyya Önder'in eşi kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder evli
Sırrı Süreyya Önder'in eşi kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder evli
Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder açıklaması: "Yırtılma tespit edildi"
Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder açıklaması: "Yırtılma tespit edildi"
Depoları doldurun indirim bitti! Akaryakıtta tabela değişiyor, yeni zam kapıda
Depoları doldurun indirim bitti! Akaryakıtta tabela değişiyor, yeni zam kapıda
Samsun'da Emine alışverişten dönerken vurularak öldürüldü
Samsun'da Emine alışverişten dönerken vurularak öldürüldü
Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi ameliyatı bitti mi işte son durumu
Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi ameliyatı bitti mi işte son durumu
Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde DEAŞ operasyonu: 89 gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde DEAŞ operasyonu: 89 gözaltı
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme
Yavuz Bingöl ağlamaklı sesle anlattı! Sırrı Süreyya'nın kanser olduğunu biliyorduk
Yavuz Bingöl ağlamaklı sesle anlattı! Sırrı Süreyya'nın kanser olduğunu biliyorduk
İmamoğlu'na sessiz kaldığı için 'linç' edilen Metin Yıldız: Sabrediyorum
İmamoğlu'na sessiz kaldığı için 'linç' edilen Metin Yıldız: Sabrediyorum
İmamoğlu operasyonu sonrası yapılan üç anket sonucu açıklandı
İmamoğlu operasyonu sonrası yapılan üç anket sonucu açıklandı