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İmamoğlu operasyonu sonrası yapılan üç anket sonucu açıklandı

İmamoğlu operasyonu sonrası yapılan üç anket sonucu açıklandı

İBB'ye yönelik "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmasının ardından merak edilen anket sonuçlarını Abdulkadir Selvi, paylaştı. Betimar ve Areda-Survey'in anketlerine göre CHP'nin oy oranı AK Parti'yi geçiyor. GENAR'ın Türkiye raporunda ise AK Parti ile CHP başa baş.

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Genar, Betimar ve Areda-Survey'in nisan ayı anket sonuçları açıklandı.

19 Mart'ta İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun, tutuklanmasının anketlere nasıl yansıyacağı merak konusuydu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, üç araştırma şirketinin anket sonuçlarını "Üç anket üç çarpıcı sonuç" başlıklı yazısında aktardı:

"Önümüzde üç kamuoyu araştırma şirketinin anketi duruyor. Genar, Betimar ve Areda-Survey'in nisan ayı anket sonuçlarını paylaşacağım.

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yapılan yolsuzluk operasyonundan sonra muhalif kitleleri eylemlilik haline geçiren CHP'nin oylarında bir miktar artış gözüküyor.

Gürkan Duman'ın başkanı olduğu Betimar'ın anketinde CHP yüzde 32.5, AK Parti yüzde 30.6 çıkıyor. MHP yüzde 10.1 alırken, DEM Parti yüzde 9.4, Zafer Partisi yüzde 4.3, İYİ Parti yüzde 3.6, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.9 çıkıyor.

İhsan Aktaş'ın başkanı olduğu GENAR'ın Türkiye raporunda ise AK Parti ile CHP başa baş bir tablo ortaya koyuyor.

AK Parti yüzde 35.8 çıkarken, CHP yüzde 35.6 çıkıyor.

DEM Parti'nin yüzde 9 çıktığı ankette, MHP yüzde 8.8, Zafer Partisi yüzde 2.5, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.4, İYİ Parti yüzde 2.3 çıkıyor.

Yusuf Akın'ın genel müdürü olduğu Areda-Survey'de ise CHP yüzde 34.9, AK Parti yüzde 32.6 çıkıyor. MHP'nin yüzde 8.1 çıktığı ankette, DEM Parti yüzde 8.5, İYİ Parti yüzde 4.5, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.6, Zafer Partisi ise yüzde 3.4 çıkıyor."

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