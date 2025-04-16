Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Aston Villa'yı toplamda 5-4, Borussia Dortmund'u ise 5-3'lük skorla geçen Paris Saint-Germain ve Barcelona, yarı finale yükseldi. Galibiyete rağmen elenen İngiliz ve Alman ekipleri, ilk maçlardaki farkı kapatmakta yetersiz kaldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan Aston Villa - Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund - Barcelona maçları sona erdi.

Aston Villa, evinde ağırladığı Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti.

Ancak ilk karşılaşma, Paris Saint-Germain'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanmasından ötürü genel skorda üstün olan taraf Fransız ekibiydi ve Aston Villa turnuvaya veda etti.

Fransızlar, İngilizleri 5-4'lük genel skorla turnuvanın dışına itmesini başardı. Bu karşılaşmada PSG'nin gollerini Achraf Hakimi (11') ve Nuno Mendes (27') atarken, ev sahibinin golleri Youri Tielemans (34'), John McGinn (55') ve Ezri Konsa'dan (57') geldi.

Günün bir diğer karşılaşması Borussia Dortmund ile Barcelona arasında oynandı. Katalanlar, Camp Nou'daki ilk randevuda rakiplerini 4-0 mağlup etmesini bilmişti.

Guirassy'nin 3 golü yetmedi

İkinci tarafta Borussia Dortmund 3-1'lik galibiyete uzanan taraf oldu. Sehrou Guirassy 11'inci dakikada penaltıdan attığı golle gol perdesini açarken 49'uncu dakikada skoru 2-0'a taşıdı.

Barcelona 54'üncü dakikada Rami Bensebaini'nin kendi kalesine attığı golle durumu 2-1'e getirdi.

76'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Guirassy, takımının ve kendisinin üçüncü golünü atarken, karşılaşmada başka gol olmayınca maç 3-1'lik Borussia Dortmund üstünlüğüyle sona ermiş oldu.

Bu karşılaşmada genel skor Barcelona lehine 5-3 şeklindeydi.

Bu sonuçlarla birlikte Paris Saint-Germain ve Barcelona, yarı finale yükselen ilk ekipler oldu.

Maç programı

Çeyrek finalin kalan maçları yarın Real Madrid - Arsenal, Inter - Bayern Münih arasında oynanacak.

Arsenal'in ilk maçtan Real Madrid'e 3-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Inter de ilk müsabakada Bavyera ekibini 2-1 mağlup etmesini bilmişti.