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Herkes futbolu bırakmasını beklerken, Ronaldo'dan 2 yıllık imza!

Herkes futbolu bırakmasını beklerken, Ronaldo'dan 2 yıllık imza!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'dan yıllık 200 milyon Euro kazanacağı 2 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti. 40 yaşındaki Portekizli yıldızın hedefi, 45 yaşına kadar profesyonel futbol oynamak.

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40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi Al Nassr ile sezon sonunda bitiyordu. Birçok talibi olan Portekizli yıldız için Al Nassr kulübü olayı daha fazla geciktirmeden devreye girdi ve 2 yıllık sözleşme önerdi.

200 MİLYON EURO KAZANIYOR

Al Nassr'dan yıllık 200 milyon Euro kazanan Cristiano Ronaldo, bu alanda en çok kazanan isimler listesinde zirvede yer alıyordu.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Futbolu bırakmaya niyeti olmayan Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın önerdiği 200 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. İspanyol basınında çıkan habere göre, Ronaldo'nun niyeti 45 yaşına kadar oynayabilmek.

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