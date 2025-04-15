BIST 9.394
DOLAR 38,08
EURO 42,99
ALTIN 3.953,46
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükseldi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükseldi

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi evinde ağırladığı ERA Nymburk'u 90-74 yenerek ismini Final Four'a yazdırdı.

Abone ol

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray ile ERA Basketball Nymburk, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. 

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 90-74 kazandı ve iki galibiyete adını Final Four'a yazdırdı.

Galatasaray'da James Palmer 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Sarı-kırmızılılarda Will Cummings 17 sayı ve 5 asistle oynarken Buğrahan Tuncer de kenardan gelerek 14 sayı üretti.

RAKİBİ BELLİ OLACAK

Galatasaray, Tenerife - Derthona çeyrek final eşleşmesinin galibiyle finale kalma mücadelesi verecek.

Final Four’da yarı final tek maç üstünden oynanacak. Kazanan taraf final oynama şansını elde edecek. Kaybeden takımlar üçüncülük maçı yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Mourinho ile ilgili bomba iddia! Eski takımına dönebilir
Mourinho ile ilgili bomba iddia! Eski takımına dönebilir
ABD'den Suriye kararı: Tarih verildi askerler çekilecek
ABD'den Suriye kararı: Tarih verildi askerler çekilecek
Trump, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan üniversitelerden Harvard'ı hedef aldı
Trump, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan üniversitelerden Harvard'ı hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'çakar' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'çakar' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
Zelenski duyurdu! İstanbul'da bir araya geliyorlar
Zelenski duyurdu! İstanbul'da bir araya geliyorlar
Fenerbahçe'den sürpriz 'Osimhen' hamlesi
Fenerbahçe'den sürpriz 'Osimhen' hamlesi
Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı
Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı
Türkiye'nin yerli ödeme yöntemi TROY artık Google Play'de kullanılabilecek
Türkiye'nin yerli ödeme yöntemi TROY artık Google Play'de kullanılabilecek
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in sözlerine sert tepki
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in sözlerine sert tepki
İklim Yasası teklifi, Meclis gündeminden çıkarıldı
İklim Yasası teklifi, Meclis gündeminden çıkarıldı