Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükseldi

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi evinde ağırladığı ERA Nymburk'u 90-74 yenerek ismini Final Four'a yazdırdı.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray ile ERA Basketball Nymburk, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 90-74 kazandı ve iki galibiyete adını Final Four'a yazdırdı.

Galatasaray'da James Palmer 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Sarı-kırmızılılarda Will Cummings 17 sayı ve 5 asistle oynarken Buğrahan Tuncer de kenardan gelerek 14 sayı üretti.

RAKİBİ BELLİ OLACAK

Galatasaray, Tenerife - Derthona çeyrek final eşleşmesinin galibiyle finale kalma mücadelesi verecek.

Final Four’da yarı final tek maç üstünden oynanacak. Kazanan taraf final oynama şansını elde edecek. Kaybeden takımlar üçüncülük maçı yapacak.