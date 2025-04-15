Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in sözlerine sert tepki

CHP lideri Özgür Özel’in, “Her darbenin başında bir cunta vardır, bu cuntanın merkezi Beştepe’dir” sözlerine yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamaları vesayet ideolojisinin son sürümü olarak niteledi. Çelik, bu yaklaşımın siyasi muhalefet değil, marjinal bir siyaset olduğunu ifade etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki, “Her darbenin başında bir cunta vardır. Bu cuntanın merkezi Beştepe’dir." sözlerine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, 'seçilmiş hükümeti' hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir." ifadelerini kullandı.

"BU SİYASİ MUHALEFET DEĞİL, SADECE MARJİNAL BİR SİYASETTİR"

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, 'seçilmiş hükümeti' hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. 'Normalleşme' diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, “seçilmiş hükümeti” hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir.



Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir.



“Normalleşme” diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park… — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 15, 2025

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında açıklamalarda bulundu. "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu savunmak için hadsiz ifadeler kullanan Özel, “Her darbenin başında bir cunta vardır. Bu cuntanın merkezi Beştepe’dir. Milli iradeyi hiçe sayan bir avuç cuntacıya karşı direnen ve darbeyi püskürten milyonlara teşekkür ediyorum” demişti.