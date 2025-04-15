Ehliyete yeni düzenleme: Uymayanın belgesine el konulacak

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla kuralları ihlal eden sürücülere yönelik cezalara yeni düzenleme geliyor. Yaşlı sürücüler için zorunlu test uygulaması gibi birçok düzenlemenin yer aldığı taslağın yakın zamanda Meclis'e sunulması bekleniyor.

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Yeni taslak düzenlemeyle trafik kurallarını ihlal eden sürücülere verilecek para cezalar artırılacak. Kırmızı ışıkta geçme hız limitini aşma ve alkollü araç kullanma gibi ihlallerde daha ağır cezalar uygulanması planlanıyor.

CEZA SÜRELERİ UZATILACAK

Ayrıca, ehliyetine el konulan sürücüler için ceza sürelerinin uzatılması da gündemde. Bu önlemler sürücülerin daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla alınıyor.

YAŞLI SÜRÜCÜLERE TEST ŞARTI

Yaşlı sürücüler için getirilecek zorunlu test uygulaması ise taslağın en dikkat çekici maddelerinden biri. 65 yaş ve üzeri sürücüler, her yıl fiziksel ve psikolojik testlere tabi tutulacak ve bu testleri geçemeyenler trafikten kalıcı olarak men edilebilecek.

TASLAK TBMM'YE SUNULACAK

Taslağın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Yapılacak düzenlemeler, trafik güvenliğini artırmayı ve kazaları önlemeyi amaçlıyor. Özellikle yaşla birlikte refleks ve dikkat kayıplarının yol açabileceği risklerin azaltılması hedefleniyor.