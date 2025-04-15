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Sağlık Bakanlığı’ndan 'normal doğum' açıklaması: Dayatma yapmıyoruz

Sağlık Bakanlığı’ndan 'normal doğum' açıklaması: Dayatma yapmıyoruz

Sağlık Bakanlığı, Sivassporlu futbolcuların sahaya çıkarken taşıdıkları "Doğal olan normal doğum" pankartına yönelik tepkiler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir" denildi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan Sivassporlu futbolcuların sahaya çıkarken taşıdıkları, "Doğal olan normal doğum" pankartına yönelik tepkiler üzerine yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi sahaya çıkarken “Doğal olan normal doğum” mesajına gelen tepkiler üzerine yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Doğal Olan Normal Doğum’ farkındalık kampanyamıza dair çeşitli basın yayın organlarında yapılan yorum ve değerlendirmelere ilişkin aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur:

Normal doğum fizyolojik bir süreçtir. Sezaryen doğum ise ancak tıbbi bir gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntemdir."

'TÜRKİYE’DE HER 100 DOĞUMUN 61’İ SEZARYEN İLE OLMAKTADIR'

"Türkiye’de her 100 doğumun 61’i sezaryen ile olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise bu oranın yüzde 10–15 aralığında kalmasının hem anne hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmektedir.

Bilimsel araştırmalar, normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyon ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Bebek açısından normal doğum; anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır.

Gereksiz sezaryen müdahaleleri, kadınların doğurganlık kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve sonraki gebeliklerde çeşitli risklerin artmasına neden olabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir."

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