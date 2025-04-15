İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin el-Mevasi bölgesindeki tek hastaneyi vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine bağlı el-Mevasi bölgesinde bulunan tek sağlık merkezi olan Kuveyt Sahra Hastanesinin ana girişine düzenlediği hava saldırısında, bir hastane personeli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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Kuveyt Sahra Hastanesi Müdürü Doktor Suheyb el-Hams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) hastanenin ana girişine saldırı düzenlediğini belirtti. Hams, bu saldırıda bir personelin yaşamını yitirdiğini, 10 personelin de yaralandığını vurguladı.

İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığını ve hastanelerin dokunulmazlığını ihlal ettiğine dikkati çeken Hams, “Bu hastane, Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesinin tek hastanesi ve Gazze Şeridi’nin güney bölgelerinin tamamına hizmet vermeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Hams, hastanelerin sadece tıbbi amaçla faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, “son derece tehlikeli koşullar altında çalışan” sağlık tesisleri ve sağlık personeli için uluslararası koruma çağrısı yaptı.

Sağlık personelinin yalnızca asgari güvenlik seviyesiyle çalışmak istediğini aktaran Hams, dünya çapındaki doktor sendikaları ve sağlık örgütlerini, sağlık personeli ve hastaneler için koruma sağlanması yönünde baskı yapmaya davet etti.

İsrail, 13 Nisan'da Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesine de saldırı düzenlemiş, hastaneden zorunlu olarak tahliye edilen yaralı bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği yoğun hava, kara ve deniz saldırılarında, sadece sivilleri değil, sağlık sistemini de doğrudan hedef alıyor.

Sağlık sisteminin büyük ölçüde işlevsiz hale geldiği Gazze'de, hastalara temel tıbbi bakım sağlamak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda.

İsrail'in hastaneleri hedef almasının arkasındaki amacın sağlık hizmetlerini felç ederek Gazze halkını toplu cezalandırmak olduğu belirtiliyor.

"Çevresel ve sağlık açısından bir felaketin eşiğindeyiz"

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından 13 Nisan’da yapılan açıklamada Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çoğunun hizmet dışı kaldığı bildirilmişti.

"İsrail ordusu 80'den fazla sağlık merkezini ve 140'tan fazla ambulansı imha etti." bilgisine yer verilen açıklamada, İsrail'in sağlık sistemini kasıtlı ve sistematik bir şekilde tahrip ettiği vurgulanmıştı.

Açıklamada, "İlaçların ve çocuk aşılarının girişinin engellenmesi nedeniyle çevresel ve sağlık açısından bir felaketin eşiğindeyiz." ifadelerine yer verilmişti.

⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1630 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 302 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bine yaralıların sayısı 116 bin 343’e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.