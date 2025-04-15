İzmir depremi sonrası asıl gizli tehlikeyi açıkladı!

İzmir'de gece yarısı meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan korkutan uyarı geldi. İzmir ve çevresinde 3 aktif fay bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, ‘Orta büyüklükteki depremler İzmir ve çevresi için her zaman potansiyel tehlikedir’ ifadelerini kullandı.

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Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında gece 02.18 sıralarında deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Paniğe neden olan depremin derinliği ise 7,28 kilometre olarak kaydedildi.

"ÇEVRESİNDE 3 FARKLI AFTİF FAY VAR"

Depremle ilgili yaptığı önemli uyarılarla bilinen Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İzmir depreminin hemen ardından açıklama yaptı. Bölgede 3 farklı aktif fay bulunduğunu belirten Osman Bektaş, İzmir'in daima deprem potansiyeli taşıyan bir şehir olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından harita paylaşarak bölgedeki tehlikeye dikkat çeken Bektaş bölge için şu uyarıları yaptı:

"DEPREM BU BÖLGE İÇİN POTANSİYEL TEHLİKE"

"Haritada mikro depremlerin dağılımdan görüldüğü gibi İzmir çevresinde 3 faklı doğrultuda aktif faylar mevcuttur. Deprem parametreleri zamana bağlı olarak değiştiğinden orta büyüklükteki depremler İzmir ve çevresi için her zaman potansiyel tehlikedir."

Öte yandan İzmir Körfezi’nde meydana gelen depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.