BIST 9.474
DOLAR 38,10
EURO 43,23
ALTIN 3.948,98
HABER /  GÜNCEL

İzmir depremi sonrası asıl gizli tehlikeyi açıkladı!

İzmir depremi sonrası asıl gizli tehlikeyi açıkladı!

İzmir'de gece yarısı meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan korkutan uyarı geldi. İzmir ve çevresinde 3 aktif fay bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, ‘Orta büyüklükteki depremler İzmir ve çevresi için her zaman potansiyel tehlikedir’ ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında gece 02.18 sıralarında deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Paniğe neden olan depremin derinliği ise 7,28 kilometre olarak kaydedildi.

"ÇEVRESİNDE 3 FARKLI AFTİF FAY VAR"

Depremle ilgili yaptığı önemli uyarılarla bilinen Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İzmir depreminin hemen ardından açıklama yaptı. Bölgede 3 farklı aktif fay bulunduğunu belirten Osman Bektaş, İzmir'in daima deprem potansiyeli taşıyan bir şehir olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından harita paylaşarak bölgedeki tehlikeye dikkat çeken Bektaş bölge için şu uyarıları yaptı:

"DEPREM BU BÖLGE İÇİN POTANSİYEL TEHLİKE"

"Haritada mikro depremlerin dağılımdan görüldüğü gibi İzmir çevresinde 3 faklı doğrultuda aktif faylar mevcuttur. Deprem parametreleri zamana bağlı olarak değiştiğinden orta büyüklükteki depremler İzmir ve çevresi için her zaman potansiyel tehlikedir."

Öte yandan İzmir Körfezi’nde meydana gelen depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir ilde daha ekmeğe zam
Bir ilde daha ekmeğe zam
Sağlık Bakanlığı'ndan "Doğal Olan Normal Doğum" farkındalık kampanyasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan "Doğal Olan Normal Doğum" farkındalık kampanyasına ilişkin açıklama
Mehmet Ali Erbil davasında karar çıktı! Mehmet Ali için hapis kararı
Mehmet Ali Erbil davasında karar çıktı! Mehmet Ali için hapis kararı
Rezil ilişki Esra Erol'un başına bela oldu! Cuma Güldane olayı için RTÜK devrede
Rezil ilişki Esra Erol'un başına bela oldu! Cuma Güldane olayı için RTÜK devrede
İBB'den İSPARK iddialarına cevap
İBB'den İSPARK iddialarına cevap
Yapay zeka fotoğrafıyla İlayda aranıyor! Piknikte kayboldu, 7 bin 300 gündür haber yok!
Yapay zeka fotoğrafıyla İlayda aranıyor! Piknikte kayboldu, 7 bin 300 gündür haber yok!
Yumuşak doku kanserinde erken teşhis, hastalığın seyrini değiştirebiliyor
Yumuşak doku kanserinde erken teşhis, hastalığın seyrini değiştirebiliyor
Gazze'de esir takası ve kalıcı ateşkes masada
Gazze'de esir takası ve kalıcı ateşkes masada
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 51 bine çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 51 bine çıktı
Paralar hesaplara geçti, IBAN'ınızı kontrol edin: Bakan Göktaş açıkladı
Paralar hesaplara geçti, IBAN'ınızı kontrol edin: Bakan Göktaş açıkladı
Ünlü rapçi Sansar Salvo gözaltına alındı babasını dövmüştü
Ünlü rapçi Sansar Salvo gözaltına alındı babasını dövmüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açmıştı! CHP lideri Özgür Özel tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açmıştı! CHP lideri Özgür Özel tazminat ödeyecek