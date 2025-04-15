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Ünlü rapçi Sansar Salvo gözaltına alındı babasını dövmüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ünlü rapçi Sansar Salvo gözaltına alındı babasını dövmüştü

"Sansar Salvo" adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı. Arslan, aile içi şiddetle suçlanıyor.

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İstanbul'da, "Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan gözaltına alındı.

Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BABASINA ŞİDDET UYGULADI

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan, dün sosyal medya hesabından babasına şiddet uyguladığı videoları paylaşmıştı.

Tepkiyle karşılanan videolar ihbar sayıldı ve Arslan, dün gece gözaltına alındı.

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