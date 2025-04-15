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Adana'da portakal bahçesinde cinayet! Katil zanlısı tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da portakal bahçesinde cinayet! Katil zanlısı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde portakal bahçesinde 11 Nisan'da çıkan tartışmada 51 yaşındaki şahıs, 24 yaşındaki Mehmet Kutlu'yu tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı cinayetten bir süre sonra yakalanıp tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Nisan'da Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde tartıştığı Mehmet Kutlu'yu (24) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Ramazan A'yı (51) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, şüpheli Ramazan A'nın olayın ardından merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'ne gittiğini belirledi.

Bölgeye giden ekipler, zanlıyı sokakta yürüdüğü sırada yakaladı. Şüphelinin üzerinde, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde 11 Nisan'da Ramazan A, tartıştığı Mehmet Kutlu'yu tabancayla vurarak olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kutlu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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