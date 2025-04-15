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Roblox açılacak mı? Bahçeli'ye "Roblox açılsın" talebi

Roblox açılacak mı? Bahçeli'ye "Roblox açılsın" talebi

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, kızıyla birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi  ziyaret etti. Dora, görüşmede halen kapalı olan Roblox'un gündeme geldiğini, kızının açılması talebine Bahçeli'nin "Gündemimize alalım" yanıtını verdiğini dile getirdi.

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MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Genel Merkez'de Bahçeli'nin makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğrafları ve bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Dora, “Sevgili çocuklar, Müjde! Kızım Ahen Dora, birincilikle tamamladığı 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçının ardından Devlet dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin mustarip olduğu bir sorunu ‘Yaparsa liderimiz yapar!’ diyerek Devlet dedesine arz etti." dedi.

MHP'li milletvekili, Bahçeli'nin konuyla yakından ilgilendiğini ve "Bu konuyu gündemimize alalım o halde." dediğini söyledi.

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