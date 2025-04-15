BIST 9.424
DOLAR 38,05
EURO 43,22
ALTIN 3.945,26
HABER /  GÜNCEL

Dilek İmamoğlu ilk kez konuştu! Meğer Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığı gün...

Dilek İmamoğlu ilk kez konuştu! Meğer Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığı gün...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, ilk kez konuştu. Meğer Dilek İmamoğlu, eşi evlerinde gözaltına alındığı gün onun videosunu kayda alan kişiymiş. Dilek İmamoğlu eşiyle olan cezaevi görüşmelerini de anlattı.

Abone ol

19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ilk kez Nefes Gazetesi'nden Özlem Güvemli'ye konuştu. Dilek İmamoğlu evlerine polisin operasyon düzenlendiği anları da ilk kez anlattı.

Meğer o videoyu o çekmiş...

Ekrem İmamoğlu evine düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınacağını öğrenince haberi bir video kaydı ile Türkiye'ye duyurmuştu. Meğer o videoyu çeken kişi de eşi Dilek İmamoğlu'ymuş. Eşi gözaltına alınırken onun videosunu çektiğini anlatan Dilek İmamoğlu, şöyle konuştu:

- Bu tür anlarda duygularınızı bastırıp doğruyu, gerçeği kamuoyuyla paylaşmak için adım atmak gibi bir sorumluluğunuz oluyor. Videoyu çekerken tek amacım Ekrem’in yaşananları halkla paylaşmasına yardımcı olmaktı. O an hem öfke ve üzüntü duyuyor hem de büyük bir kararlılık hissediyordum. Ekrem’in gözaltı sürecini ve sesini millet ile paylaşılmasına yardımcı olmak benim tüm topluma olan bir görevimdi.

Evine operasyon düzenlenince; Çocuklarımız çok etkilendi

- Türkiye asla unutamayacağı bir sabah yaşadı. Defalarca milletin oylarıyla iktidar karşısında kazanmış, İstanbul’un seçilmiş başkanı şafak operasyonuyla gözaltına alınıyor. Çağırılsa ifadeye gidecek olan Ekrem’in pek çok polisle yapılan bir operasyonla gözaltına alınması, bu ülkenin hukuk sistemine güven duyan herkesin hafızasında derin bir iz bıraktı. Çocuklarımız da elbette etkilendi. Ama her şeye rağmen güçlü duruyorlar. İçinde büyüdükleri değerler sistemi, bu yaşananların doğru olmadığını anlamaları için yeterli. O sabah yaşananları sindirmek kolay değil ama ülkece birbirimize tutunduk. Milyonların vicdanlı sesi ailemize de güç veriyor.

Tutuklamanın sinyalini algı çalışmaları ile geldi

- Belli adımların atılacağının işaretleri zaten herkes tarafından uzun süredir görülüyordu. Aylardır yürütülen algı çalışmaları ve yalan haberlerin sistematik bir şekilde dolaşıma sokulması bu adımların sinyaliydi. Yine de hukukun ve adaletin bu kadar pervasızca yok sayılacağına inanmak istemiyordum. Kararı duyduğumda yanımda oğlum, sayın Özgür Özel ve bizimle birlikte bekleyen arkadaşlarımız vardı. İlk tepkim sessizlik oldu; yaşananların gerçekliğini aklım, kalbim, vicdanım kabul edemedi çünkü. Ama ardından bu adaletsizlik karşısında hep birlikte daha da kenetlendik ve güçlü bir şekilde harekete geçtik. İrademizi göstermek için hemen Ekrem’in Cumhurbaşkanı adaylığı için oğlumla oy kullanmaya gittik.

ONU HAPİSTE GÖRMEK...

- Cezaevi ziyaretleri hem en çok ihtiyaç duyduğumuz hem de tabii ki zor gelen anlar… Birbirimize iyi geliyoruz. Her görüşmemiz, onun moralinin ne kadar yüksek olduğunu ve sağlıklı olduğunu kendi gözlerimle görmem açısından çok önemli. Şu ana kadar Silivri’de 4 kez görüşebildik.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den gelen Ekrem İmamoğlu açıklaması 'ivedilik' dolu
Devlet Bahçeli'den gelen Ekrem İmamoğlu açıklaması 'ivedilik' dolu
"Üzerinde büyü var" diyerek kandırdı, iç çamaşırlı fotoğraflarını istedi! Sahte medyum kadına kabusu yaşattı
"Üzerinde büyü var" diyerek kandırdı, iç çamaşırlı fotoğraflarını istedi! Sahte medyum kadına kabusu yaşattı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden kişi 67 yaşında çıktı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden kişi 67 yaşında çıktı
Minguzzi'nin mezarına saldırmıştı! İfadesi çıktı: Sinirlendim vurdum, kırdım
Minguzzi'nin mezarına saldırmıştı! İfadesi çıktı: Sinirlendim vurdum, kırdım
Kabine bugün Erdoğan liderliğinde toplanıyor, masada hangi konular var?
Kabine bugün Erdoğan liderliğinde toplanıyor, masada hangi konular var?
ABD'li senatöre göre, Rubio'nun Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı
ABD'li senatöre göre, Rubio'nun Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı
Marmara'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi
Marmara'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi öncesi bomba kulis! 30 bin öğretmen ataması...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi öncesi bomba kulis! 30 bin öğretmen ataması...
İstanbul'da korku dolu anlar! Oto galeriye el yapımı patlayıcı attılar
İstanbul'da korku dolu anlar! Oto galeriye el yapımı patlayıcı attılar
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu
BAE'den 'Suriye' kararı! 13 yıl sonra yeniden başlıyor
BAE'den 'Suriye' kararı! 13 yıl sonra yeniden başlıyor