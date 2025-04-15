Dilek İmamoğlu ilk kez konuştu! Meğer Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığı gün...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, ilk kez konuştu. Meğer Dilek İmamoğlu, eşi evlerinde gözaltına alındığı gün onun videosunu kayda alan kişiymiş. Dilek İmamoğlu eşiyle olan cezaevi görüşmelerini de anlattı.

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19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ilk kez Nefes Gazetesi'nden Özlem Güvemli'ye konuştu. Dilek İmamoğlu evlerine polisin operasyon düzenlendiği anları da ilk kez anlattı.

Meğer o videoyu o çekmiş...

Ekrem İmamoğlu evine düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınacağını öğrenince haberi bir video kaydı ile Türkiye'ye duyurmuştu. Meğer o videoyu çeken kişi de eşi Dilek İmamoğlu'ymuş. Eşi gözaltına alınırken onun videosunu çektiğini anlatan Dilek İmamoğlu, şöyle konuştu:

- Bu tür anlarda duygularınızı bastırıp doğruyu, gerçeği kamuoyuyla paylaşmak için adım atmak gibi bir sorumluluğunuz oluyor. Videoyu çekerken tek amacım Ekrem’in yaşananları halkla paylaşmasına yardımcı olmaktı. O an hem öfke ve üzüntü duyuyor hem de büyük bir kararlılık hissediyordum. Ekrem’in gözaltı sürecini ve sesini millet ile paylaşılmasına yardımcı olmak benim tüm topluma olan bir görevimdi.

Evine operasyon düzenlenince; Çocuklarımız çok etkilendi

- Türkiye asla unutamayacağı bir sabah yaşadı. Defalarca milletin oylarıyla iktidar karşısında kazanmış, İstanbul’un seçilmiş başkanı şafak operasyonuyla gözaltına alınıyor. Çağırılsa ifadeye gidecek olan Ekrem’in pek çok polisle yapılan bir operasyonla gözaltına alınması, bu ülkenin hukuk sistemine güven duyan herkesin hafızasında derin bir iz bıraktı. Çocuklarımız da elbette etkilendi. Ama her şeye rağmen güçlü duruyorlar. İçinde büyüdükleri değerler sistemi, bu yaşananların doğru olmadığını anlamaları için yeterli. O sabah yaşananları sindirmek kolay değil ama ülkece birbirimize tutunduk. Milyonların vicdanlı sesi ailemize de güç veriyor.

Tutuklamanın sinyalini algı çalışmaları ile geldi

- Belli adımların atılacağının işaretleri zaten herkes tarafından uzun süredir görülüyordu. Aylardır yürütülen algı çalışmaları ve yalan haberlerin sistematik bir şekilde dolaşıma sokulması bu adımların sinyaliydi. Yine de hukukun ve adaletin bu kadar pervasızca yok sayılacağına inanmak istemiyordum. Kararı duyduğumda yanımda oğlum, sayın Özgür Özel ve bizimle birlikte bekleyen arkadaşlarımız vardı. İlk tepkim sessizlik oldu; yaşananların gerçekliğini aklım, kalbim, vicdanım kabul edemedi çünkü. Ama ardından bu adaletsizlik karşısında hep birlikte daha da kenetlendik ve güçlü bir şekilde harekete geçtik. İrademizi göstermek için hemen Ekrem’in Cumhurbaşkanı adaylığı için oğlumla oy kullanmaya gittik.