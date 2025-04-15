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Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

İhaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı. Gül'ün, ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Ev ve iş yerlerinde arama yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine Gül'ü gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür ve Spor Müdürlüğü görevlerinde bulunan Fidan Gül’ün, Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde kreş müdürüyken 2024 yılının haziran ayında Beykoz Belediye Başkanlığında Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak göreve başladığı öğrenildi.

Hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan Büyükçekmece Adliyesinde yargılamasının devam etmesinin kamuoyuna yansıması sonrası bu yer değişikliğinin Beykoz yerelinde tepkiyle karşılanmasına rağmen Fidan Gül'ün, 2024 yılı ekim ayından itibaren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden de sorumlu olacak şekilde Köseler tarafından başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği belirtildi.

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