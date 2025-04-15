Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

İhaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı. Gül'ün, ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Ev ve iş yerlerinde arama yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine Gül'ü gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı.