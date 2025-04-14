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Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı

Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı

Bağcılar'daki bir oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, el yapımı patlayıcı atarak olay yerinden kaçtı. Patlama nedeniyle camları kırılan galeride hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Bağcılar'da el yapımı patlayıcı (EYP) atılması sonucu oto galeride hasar meydana geldi.

Oto Center Galericiler Sitesi'ndeki galerinin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, iş yeri çalışanını dışarıya çağırdı. Zanlı, yanında getirdiği EYP'yi iş yerine atıp yaya olarak kaçtı.

Meydana gelen patlama nedeniyle camları kırılan galeride hasar oluştu.

Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Galeride inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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