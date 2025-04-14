Trump'tan İran'a net mesaj: Kesinlikle nükleer silaha sahip olamaz

ABD Başkanı Donald Trump, "İran kesinlikle nükleer silaha sahip olamaz. İran bizimle anlaşmak istiyor, sorunu çözeceğiz" dedi.

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ABD Başkanı Trump, El Salvador Devlet Başkanı Bukele ile Beyaz Saray'da görüştü. Zirvenin ardından Trump dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRUMP: İRAN BU HAYALDEN VAZGEÇMELİ

İran'la olan nükleer silah anlaşmazlığına ilişkin konuşan Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, "İran'ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz. İran bu hayalden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar. İran sorununu çözeceğim." ifadelerini kullandı.

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İran bizimle anlaşmak istiyor ama nasıl olacağını bilmiyorlar. Asıl konu şu: İran asla nükleer silahlara sahip olamaz. Önümüzdeki cumartesi günü için bir toplantı daha planladık. Dedim ki, bu çok uzun bir süre. Sanıyorum bizi oyalıyorlar çünkü bu ülkede aptal insanlarla uğraşmaya çok alışmışlar. Biz harika bir ülkeyiz ama bu ülkeyi aptal insanlar yönetiyordu. Sınır güvenliği konusunda bize yaptıklarının asla unutulmaması gerekir. Yaptıkları günah."