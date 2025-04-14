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Blue Origin, Katy Perry dahil 6 ünlü kadını uzaya gönderdi

Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, aralarında Katy Perry ve nişanlısı Lauren Sanchez’in de bulunduğu 6 kadını taşıyan kapsülü 10 dakikalık uzay yolculuğuna çıkardı. Texas’tan fırlatılan kapsül, 100 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra paraşütle güvenli şekilde geri döndü.

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ABD'de Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos'a ait uzay şirketi Blue Origin, aralarında pop yıldızı Katy Perry'nin de bulunduğu 6 ünlü kadını 10 dakika süren seyahat için uzaya gönderdi.

Blue Origin kapsülü, Texas eyaletinin Van Horn bölgesindeki fırlatma rampasından yerel saatle 8.30'da fırlatıldı.

Mürettebatı tamamen kadınlardan oluşan bu ilk uzay uçuşunda, pop yıldızı Katy Perry, CBS ulusal televizyonunda program sunucusu Gayle King, Jeff Bezos'un nişanlısı olan eski gazeteci Lauren Sanchez, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, biyoastronotluk araştırmacısı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.

NS-31 adı verilen uçuş misyonu sırasında, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometre yükseklikte yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra 6 kadını taşıyan kapsül paraşütle alçalarak Texas'taki bir çöle döndü.

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