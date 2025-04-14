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Beşiktaş'ta köklü değişim başlıyor

Beşiktaş'ta köklü değişim başlıyor

Başakşehir yenilgisi sonrası “Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat şart” diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, yönetimle birlikte köklü bir değişim sürecine giriyor; formsuz oyuncular kulübeye çekilecek, birçok futbolcuyla yollar ayrılacak ve yaz transfer döneminde 7 farklı mevkiye takviye yapılacak. Yeni sezonda 23-29 yaş arası lider karakterli, fiziksel gücü yüksek isimler öncelikli hedef olacak.

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Beşiktaş'ta 2-0 kaybedilen Başakşehir mücadelesi sonrası "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat şart" diyen siyah-beyazlı takımın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre; Norveçli teknik adamın bu açıklamasının ardından taraftarın da tepki gösterdiği Beşiktaş'ta radikal kararlar alınacak. 

1- Yönetim ve teknik heyet gidişattan memnun değil. Bazı oyuncuların sezonu kafasında bitirdiği düşünülüyor. Bu nedenle yolların ayrılacağı futbolcuların yapacağı görüşmeler için kapı açılacak.

2-Solskjaer, ligin kalan maçlarında arzu ve isteğini kaybetmiş oyuncuları kulübeye çekecek.

3-Immobile'nin menajeri ve kendisine yeni sezon planlamasında olmadığı aktarılacak, güzel bir şekilde ayrılık yolu aranacak.

4-Beşiktaş'ta Mert Günok ve Rafa Silva dışında her oyuncu için kapılar tekliflere açık durumda, kimse vazgeçilmez olarak görülmüyor.

5- Solskjaer, takımın hem mental hem fiziksel olarak zayıf ve kırılgan olduğunu düşünüyor. Savunmaya ve orta sahaya fiziksel kaliteleri yüksek, sertlikle baş edebilen, lider karakterli oyuncular istiyor. Roy Keane ve Gennaro Gattuso örneklerini bu düşüncesinden dolayı verdi.

6-Ara transfer döneminde 18 yaşındaki Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu alan Beşiktaş, genç oyuncu planlamasını yazın değiştiriyor. Siyah-beyazlılar, 23-29 yaş aralığında futbol olarak olgunlaşmış oyunculara ağırlık verecek.

7-Takıma sol bek, sağ bek, stoper, 6 numara, 8 numara, kanat ve santrfor takviyesi yapılacak. Siyah-beyazlılar sadece kale ve 10 numaraya oyuncu düşünmüyor.

8-Başkan Serdal Adalı, nisan ayı itibarıyla gelecek sezonun startını veriyor. Adalı'nın scout ekibinden son listeleri istediği belirtildi. Solskjaer ile birkaç gün içerisinde bir araya gelerek isimleri belirleyecek.

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