"Gazzeliler Türkiye'ye yerleştirilecek" iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında ve basında yayımlanan Gazzelilerin 10 milyar dolara Türkiye'ye yerleştirileceği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hazırlıklar yapılıyor: Gazzeliler 10 milyar dolar karşılığında Türkiye'ye yerleştirilecek" iddiasının doğru olmadığını belirtti.

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkının işgale karşı verdiği onurlu mücadeleyi destekleyen Türkiye'nin, Gazzelileri yurtlarından edecek herhangi bir tehcir planına dahil olması kesinlikle söz konusu değildir. Son günlerde sıkça ortaya atılan, "Türkiye'nin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri Suriye veya Türkiye'ye yerleştirmek için çalıştığı" yönündeki iddialar, bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür. İsrail medyası tarafından ortaya atılan ve ülkemizde de yankı bulan iddialar Merkezimizce daha önce de yalanlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistinlilerin Gazze Şeridi ya da Batı Şeria’dan tehcirine yönelik her türlü girişimi, kararlı bir şekilde reddetmektedir. Gazze şeridine yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için çabalarını aralıksız sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."