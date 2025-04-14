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Eşini öldürüp 112'yi aradı! Kars'ta dehşet

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eşini öldürüp 112'yi aradı! Kars'ta dehşet

 Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini öldürdü. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini öldürdüğünü bildiren Emre M. gözaltına aldı.

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İlçeye bağlı Büyük Çatak köyünde Emre M. ile eşi Hazal M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emre M. eşi Hazal M'yi boğdu. Olayın ardından Emre M. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini öldürdüğünü bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Hazal M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri Emre M'yi gözaltına aldı. Öte yandan çiftin 1 çocukları olduğu öğrenildi.

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