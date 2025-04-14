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İstanbul'da ulaşım çökecek Özel Halk Otobüsü seferleri duruyor sebebi de...

İstanbul'da ulaşım çökecek Özel Halk Otobüsü seferleri duruyor sebebi de...

İSTANBUL Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Kararın gerekçesi ise 5 milyarı bulan alacakları.

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İSTANBUL Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Odadan yapılan açıklamada, kentte milyonlarca kişinin günlük yaşamında kritik rol üstlenen özel halk otobüsü işletmecilerinin artık dayanma sınırlarının sonuna geldiği belirtildi.

İBB'DEN 5 MİLYAR ALACAĞIMIZ VAR

Özel halk otobüsleri işletmecilerinin ekonomik dalgalanmalara, akaryakıt zamlarına ve artan maliyetlere rağmen bu kenti ayakta tutan toplu taşıma sisteminin yükünü omuzladıkları aktarılan açıklamada şöyle denildi;

-"Son 5 yıldır, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. 

Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır.

-Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır." 

MAAŞ ÖDEYEMEZ HALE GELDİK

-"Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SEFERLERİNİ DURDURUYORUZ

-Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Bu bir tehdit değil, mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karardır. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul'da toplu taşıma sistemi çöker."

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