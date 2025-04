Proje okulu nedir? Öğretmenler sürgün edildi açığa alındı iddiası vardı işte yönetmelik

Proje Okulu Nedir? : Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla iş birliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar “proje okulu” olarak adlandırılmaktadır.

Proje Okullarına Atanma ve Görev Yapma Süresi Nedir?

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 22. maddesine göre “Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle iş birliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlara, Bakan onayı ile özel program ve proje uygulayan okul ve kurum olarak seçilenler ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.” hükmüne göre atamaları yapılmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin 10. maddesine göre “Öğretmenliğe, Bakan onayı ile dört yıllığına atama yapılır. Öğretmenlerin görev süresi aynı usulle dört yıl daha uzatılabilir.” hükmü doğrultusunda görev süresine göre atanırlar.

Proje Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Görev Süresi

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin 1. geçici maddesi, “Öğretmenlerin proje okullarındaki görev sürelerinin 6/7/2020 tarihinden önce yapılan görev süreleri dikkate alınmaz.” hükmü gereğince 6/7/2020 tarihinden önceki proje okullarındaki çalışma süreleri de dikkate alınmamıştır.

Proje Okulları Öğretmen Ataması Neden Nisan Ayında Yapıldı?

2025 yılında öğretmenlerimizin il içi atamalarda sıra tayin gelecek olmasından dolayı; görev süresi dolan ve proje okullarında norm fazlası durumda olan öğretmenlerimizin mağdur olmalarını önlemek için il içi sıradan önce boş normu bulunan okullara öncelikli olarak atanmaları için “nisan” ayında yapılmıştır. Öğretmenlerimiz görev yaptıkları okullarındaki görev süreleri haziran sonuna kadar devam edecektir. Yani dönem ortasında yerlerin değiştirilmeleri gibi bir durumda söz konusu değildir.

Proje Okulu Sendikal Dağılım Nedir?

İddia edildiği gibi bir veya iki sendikanın üyeleri atandığı doğru değildir. Proje okullarındaki tüm sendikalı öğretmen oranlarında değişim (artı veya eksi) sadece yüzde 3 oranında gerçekleşmiştir. Bunun yanında proje okullarında görev yapan öğretmenlerden hiçbir sendikaya bağlı olmayan öğretmen oranı yüzde 18,6’dır.

Proje Okulu Görevi Biten Öğretmenlerin Atamaları

Atamalarda hizmet puanı en düşük olan mı öncelikli?

2025 Nisan ayı norm fazlası öğretmen atamaları kadrolu öğretmenler için ilçe grubu içinde önce isteğe bağlı, sonra resen olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

İlçe grubu içinde isteğe bağlı atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak olup ataması yapılamayanların ilçe grubu içinde resen atamaları ise hizmet puanı düşük olandan başlanarak gerçekleştirilecektir.

Norm fazlası kadrolu öğretmenlerin il genelinde bu dönemde herhangi bir resen ataması yapılmayacaktır. Ancak ilçe grubunda isteğe bağlı ve resen atamalar sonrasında norm fazlası olarak kalanlara il geneli isteği bağlı olarak alanlarında boş norm kadrolar için başvuru hakkı verilecektir.

Bu işlemler bittikten sonra norm fazlası olan sözleşmeli öğretmenlerin atamaları alanında boş norm durumuna göre öncelikle ilçe grubunda olmaması hâlinde il genelinde atamaları yapılacaktır.

Tercihte Bulunmasam il içi atamaya başvurabilir miyim?

2025 Nisan ayı norm fazlası öğretmen atamalarının birinci aşamasında tercihte bulunmayanlar, ilçe grubu içinde hizmet puanı düşük olandan başlanarak resen atamaya tabi tutulacaktır. Resen atama sonrasında ataması yapılamayanlar bulundukları kurumda norm fazlası olarak kalmaya devam edecek ce il içi atamaya başvuru yapabilecektir.

Resen atamam yapılırsa, il içi veya il dışı tayin isteyebilir miyim?

Norm kadro fazlası olarak isteğe bağlı veya resen ataması yapılanların il içi isteğe bağlı yer değiştirme bakımından bulunduğu kurumda tamamlaması gereken 3 yıllık hizmet süresi hesabında önceki kurumdaki görev süreleri de dikkate alınarak birlikte hesaplanacak olup bu süreyi tamamlamış olanlara il içi isteğe bağlı sonrasında tercihler doğrultusunda il içi sıranın oluşturulmasında başvuru hakkı verilecektir.

Resen atamada münhal bir yer yoksa ne olur?

Kadrolu öğretmenler bakımından öğretmenin alanında ilçe grubu içerisinde boş norm kadro yok ise bulunmuş olduğu eğitim kurumunda norm fazlası olarak kalacaktır.

İDDİALAR VE GERÇEKLER

✓ Muhalif öğretmenlerin açığa alındığı iddiası asla doğru değildir. ✓ Yine iddia edildiği gibi son zamanlardaki ülke gündemi veya sokak olayları ya da muhalif olmak vs. saiklerle alakası yok.

✓ Proje okullarında sendikalı veya sendikasız yani her görüşten öğretmenler görev alıyor.

✓ “Proje okullarındaki öğretmenler açığa alındı” iddiası yanlış, mesnetsiz veya en iyi yorumla mevzuat bilgisi eksikliğindendir. Çünkü bir kamu görevlisinin açığa alınması, görev yerinin değiştirilmesi, işten çıkarılması vs. gibi durumlarda -suç işlemesi hâlinde- ancak yürütülecek bir inceleme soruşturma sonucunda muhakkik ya da müfettiş raporu sonucu ile mümkündür. Hatta işten çıkarma / el çektirilme gibi bir durumda müfettiş raporu veya mülkü amirin yetkisi de kafi değildir, yüksek disiplin kararı ile olabilmektedir.

✓ Proje okulları görevlendirmeleri, dört yıl süreli bir iştir ve süre bitiminde yeniden değerlendirme sonucunda yapılır. Yani buraya seçilen kişi 4 yıl sonra bu görevinin sona erebileceğini bilmektedir. ✓Yeniden görevlendirilememesi durumunda da alanında/branşında bir eğitim kurumuna görevlendirilir.

✓ Yıllardır aynı usulden yapılan bir işin sadece denk gelmesinden dolayı ülkedeki siyasi gelişmelere bağlamak, eğitim ailesine haksızlıktır.

✓ İddia edildiği gibi muhalif öğretmenlerin görevlendirmeleri iptal edildiyse peki o zaman şunu sormak gerekmez mi? Bu öğretmelerimiz buralarda nasıl görevlendirildi, yıllarca nasıl görev yaptı?