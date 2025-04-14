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Trabzonspor, Papara Park'taki bir tribüne 'Mattia Ahmet Minguzzi' ismini verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor, Papara Park'taki bir tribüne 'Mattia Ahmet Minguzzi' ismini verdi

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi, Papara Park'taki bir tribüne verildi.

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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Minguzzi'nin anısını yaşatmak için Papara Park’ta yer alan "Fırtına" tribününün isminin, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirilmesi kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada bu kararın sadece bir isim değişikliği olmadığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu karar vicdanın, kardeşliğin ve adalet arayışının sesi olması amacıyla alınmıştır. Mattia Ahmet’in yaşama sevinci, futbol tutkusuyla bütünleşmişti. Onun ismini, tutkuyla bağlı olduğu futbol dünyasında yaşatmak, bize düşen en temel görevlerden biridir. Trabzonspor olarak gençlerimizi şiddetin her türlüsünden korumaya kararlıyız. Bu tribün artık yalnızca bir yer değil, aynı zamanda bir değerin, bir duruşun ve bir çağrının adı olacak."

Kadıköy'de, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından 5 kez bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

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