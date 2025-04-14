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Sinem Dedetaş dava açacağım dedi Fuat Uğur üstüne üstüne gidip bir daha yazdı

Sinem Dedetaş dava açacağım dedi Fuat Uğur üstüne üstüne gidip bir daha yazdı

ÜSKÜDAR Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, gazeteci Fuat Uğur'u dava ediyor. Fuat Uğur, Üsküdar Belediyesi maaş ödeyemiyor iddiaları üzerine olay olan bir twit atmıştı. Dedetaş dava açacağını duyurunca Fuat Uğur'dan bir "twerk" twiti daha geldi.

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Sosyal medyanın gündemine oturan "twerk' olayı Üsküdar Eski Belediye Başkanı Hilm Türkmen'in iddiaları sonrasında patladı. Türkmen, "Belediyenin maaş ödeyemediğini" iddia etti. Bunun üzerine gazeteci Fuat Uğur, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a "twerk yap para topla' mealinde bir twit attı. 

Sinem Dedetaş dava açıyor

Bu paylaşımlar üzerine Üsküdar Belediyesi twitter hesabından 'dava edeceğiz' açıklaması geldi;

"Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ortaya attığı, belediyemizin personel maaşlarını ödeyemediği yalanının akabinde Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş hakkında ahlaksızca paylaşım yapan bütün sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulacak, siyasetçi ve gazeteci kılığına bürünmüş bu ahlaksız kilişlerle ilgili hukuki süreç sonuna kadar takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Fuat Uğur üstüne üstüne gitti

Sinem Dedetaş'ın dava uyarısı sonrasında Fuat Uğur'dan yeni bir 'twerk' paylaşımı daha geldi. Uğun bu kez şunları yazdı:

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