Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle görüşecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cuma günü DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hukuki zeminde atılacak adımlar ele alınacak. DEM Parti heyeti, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

Abone ol

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu hafta önemli bir görüşme gerçekleşecek. NTV'de yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşme 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'te yapılacak.

Yapılacak görüşmede, sürece ilişkin hukuki zeminde atılacak adımlar ele alınacak. İnfaz yasasında değişiklikler, hasta hükümlülerin serbest bırakılması gibi başlıkların bu görüşmede ele alınması bekleniyor.

HEYET ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti heyeti, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

Görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katılmıştı. Beştepe'deki görüşme 1 saat 25 dakika sürmüştü.

DEM Parti'den görüşme sonrası yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve umut verici bir atmosferde geçtiği ifade edilmişti.