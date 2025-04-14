BIST 9.479
DOLAR 38,04
EURO 43,31
ALTIN 3.941,47
HABER /  POLİTİKA

Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle görüşecek

Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle görüşecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cuma günü DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hukuki zeminde atılacak adımlar ele alınacak. DEM Parti heyeti, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

Abone ol

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu hafta önemli bir görüşme gerçekleşecek. NTV'de yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşme 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'te yapılacak.

Yapılacak görüşmede, sürece ilişkin hukuki zeminde atılacak adımlar ele alınacak. İnfaz yasasında değişiklikler, hasta hükümlülerin serbest bırakılması gibi başlıkların bu görüşmede ele alınması bekleniyor.

HEYET ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti heyeti, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

Görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katılmıştı. Beştepe'deki görüşme 1 saat 25 dakika sürmüştü.

DEM Parti'den görüşme sonrası yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve umut verici bir atmosferde geçtiği ifade edilmişti.

İlgili Haberler
''Erdoğan'a 13 maddelik talep listesi sunuldu'' iddiasına DEM Parti ve DMM'den açıklama DEM - Erdoğan görüşmesi nasıl geçti? Merakları DEM heyeti giderdi Recep Tayyip Erdoğan - DEM Parti buluşması! 13 yıl sonra Beştepeye böyle gittiler
ÖNCEKİ HABERLER
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı: Yapmayana para cezası
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı: Yapmayana para cezası
LC Waikiki'den çocuklara özel 23 Nisan koleksiyonu
LC Waikiki'den çocuklara özel 23 Nisan koleksiyonu
Cip ile otomobil çarpıştı! Feci kazada ölenler var
Cip ile otomobil çarpıştı! Feci kazada ölenler var
Bakan Murat Kurum: Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık
Bakan Murat Kurum: Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık
Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov son haftalardaki performansıyla göz dolduruyor
Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov son haftalardaki performansıyla göz dolduruyor
1 milyon lirası olanın kazandığı faiz inanılmaz! İşte ne yüksek faiz veren bankalar
1 milyon lirası olanın kazandığı faiz inanılmaz! İşte ne yüksek faiz veren bankalar
Kremlin'den ABD ile ilişkiler hakkında açıklama! Eski yönetimi suçladılar!
Kremlin'den ABD ile ilişkiler hakkında açıklama! Eski yönetimi suçladılar!
AFAD 2025 yılı deprem haritasını yayınladı işte fay hattına uzak güvenli iller
AFAD 2025 yılı deprem haritasını yayınladı işte fay hattına uzak güvenli iller
112'ye asılsız ihbarlara cezalar artırılıyor
112'ye asılsız ihbarlara cezalar artırılıyor
Urla Belediyesi ile özel bir firmaya 3,7 milyon lira "çevre" cezası
Urla Belediyesi ile özel bir firmaya 3,7 milyon lira "çevre" cezası
Narin Güran cinayetinde ikinci dava! 15 sanık ilk kez hakim karşısında
Narin Güran cinayetinde ikinci dava! 15 sanık ilk kez hakim karşısında
Hayatımızın merkezindeler! Plastik su şişeleri tehlike saçıyor
Hayatımızın merkezindeler! Plastik su şişeleri tehlike saçıyor