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LC Waikiki'den çocuklara özel 23 Nisan koleksiyonu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
LC Waikiki'den çocuklara özel 23 Nisan koleksiyonu

LC Waikiki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuklara yönelik hazırladığı koleksiyonunu tanıttı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kırmızı ve beyazın hakim olduğu "LC Waikiki 23 Nisan Koleksiyonu" bayramın ruhunu yansıtan şık ve rahat tasarımlarıyla dikkati çekiyor.

Koleksiyonda özel günlerde şıklığı ön planda tutan kırmızı-beyaz takım elbiseler, zarif ceketler ve fırfırlı elbiselerin yanı sıra çocukların enerjisine uyum sağlayan şortlu takımlar, tütü etekler, rahat kesimli gömlekler ve pamuklu, baskılı tişörtler yer alıyor. Atatürk imzalı tişörtler ve bayrak detaylı parçalar ise bayram coşkusunu tamamlayan özel tasarımlar arasında bulunuyor.

Koleksiyon, hem klasik hem de modern çizgilere sahip alternatifleriyle çocuklara özgürce hareket etme imkanı sunarken, yumuşak ve nefes alabilen kumaşlarıyla konforu da ön planda tutuyor.

Hem günlük kullanıma hem de bayram kutlamalarına uygun tasarımlar sunan koleksiyon, çocukların neşesine ve enerjisine eşlik etmek için LC Waikiki mağazalarında ve internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.

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