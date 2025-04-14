Bakan Murat Kurum: Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta çok sayıda can kaybının ve ağır yıkımın yaşandığı Ebrar Sitesi’nin yerine Emlak Konut GYO güvencesiyle 775 konut inşa etti.

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Zemin sağlamlaştırması için 3 bin 870 iyileştirme kazığının kullanıldığı bölgede tünel kalıp sistemli temeller üzerine yatay mimariyle 32 blok inşa edildi.

Bakan Kurum, depremzede Selma Zencir’in “Çok şükür bir yuvam, bir çatım oldu” sözlerini alıntılayarak tamamlanan evlerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için” dedi.

Asrın felaketinde Kahramanmaraş şehir merkezinde yer alan Ebrar Sitesi’nde büyük yıkım yaşandı. 8-9 katlı çürük bloklardan oluşan sitede çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ardından 11 ilde yeniden inşa çalışmalarını yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Şubat 2024’te Ebrar Sitesi’nin bulunduğu bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için harekete geçti.

7/24 MESAİ ESASIYLA EVLER 1 YIL İÇİNDE TAMAMLANDI

Emlak Konut GYO 32 blokluktan oluşan konut/iş yerlerinin yapımı için tüm mühendislik imkanlarını seferber etti. Önce zemin iyileştirmeleri yapıldı. Bu kapsamda her bloğun altında ortalama 100-150 arası zemin iyileştirme kazığı kullanıldı. Kimi bölgelerde 21 metre derine inen bu sistemde 3 bin 870 zemin iyileştirme kazık imalatı yapıldı. Zemin güvenli hale getirildikten sonra temeller atıldı ve tünel kalıp sistemiyle betonarme imalatları yapıldı. Gece - gündüz vardiyası ile 24 saat esasıyla devam eden inşa çalışmaları 1 yıl içinde tamamlandı. Bölgede 97’si iş yeri, 678’i konut olmak üzere toplam 775 bağımsız bölüm inşa edildi. Yatay mimariye uygun zemin+5 katı geçmeyecek şekilde tamamlanan konutların anahtar teslimleri yapılmaya başlandı.

BAKAN KURUM: TÜM EMEĞİMİZ, GAYRETİMİZ MİLLETİMİZ İÇİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede Selma Zencir’in ““Çok şükür bir yuvam, bir çatım oldu” sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından tamamlanan evlerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için” ifadelerini kullandı.

YENİ PROJEDE KALİTE VE GÜVEN VAR

İleri mühendislik tekniklerinin bölgede hassasiyetle uygulandığını belirten Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, “Zemin etüdü ve hesapları doğrultusunda binanın altında binlerce kazık imalatı yapıldı. Üst yapıda, yapım yöntemi olarak tünel kalıp sistemi kullanıldı. Zemin güvenli bir hale getirildi. Dolayısıyla depremde yaşadığımız felaket acıların yaşanmaması için kaliteli ve güvenli yapılar yapmış oluyoruz. Daha önce Ebrar Sitesinde 8-9 katlı yapılar bulunmaktaydı. Şu anda zemin+5 katlı yapılar bulunmakta. Daha yatay mimari tercih edildi. Daha geniş sosyal alanı olan bir yaşam alanı tercih edildi. Dolayısıyla baktığınız zaman eski Ebrar Sitesi’yle yeni oluşan bu projemiz arasında hem yaşam alanı olarak hem kalite hem güven olarak 180 derece fark var diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“İNŞAATLAR 5-10 YIL SÜRER SANDIM’”

Devletin desteğiyle yeniden hayata tutunduklarını dile getiren depremzede Gülseren Aksu, “Depremden önce bizim bina asma katla birlikte 8, hatta teras katla 9-10 kata kadar çıkmıştı. Çok kalabalık bir siteydi. Depremde yıkıldı. 2’nci yıldönümünde evleri bu şekilde görmek bizi tabi ki hem şaşırttı hem mutlu etti. Tekrar eski kasabamız bize kurulmuş gibi hissediyoruz” dedi. Bir başka hak sahibi öğretmen Fatih Güneşli ise yeni yapılan evlerin temellerinde kazıklarla zemin güçlendirmelerinin yapıldığını belirterek, “Sadece Kahramanmaraş’ta değil 11 ilde olduğu için hanıma dedim ki; ‘5 yıl, 10 yıl sürer bu. Allah razı olsun devletimiz güçlü yapar ama zaman alır.’ Bu sürede yapılacağını ümidim yoktu. Ama toplam 1 yılda güvenilir, oturulabilir durumda şu an” ifadelerini kullandı.

“BİR YUVAM OLDU, BİR ÇATIM OLDU”

Selma Zencir de “Çok şükür bir yuvam oldu, bir çatım oldu. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin edemiyordum. Çevre düzenlemesi olsun, yeşillendirme olsun güzel yapmışlar. Ellerine emeklerine sağlık” şeklinde konuştu.