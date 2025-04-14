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112'ye asılsız ihbarlara cezalar artırılıyor

112'ye asılsız ihbarlara cezalar artırılıyor

TBMM'nin yeni haftada gündeminde önemli düzenleme yer alacak. 112'ye asılsız ihbarlarda ceza artıyor. Amaç dışı aramaya bin 500, asılsız ihbara ise 15 bin TL ceza kesilecek.

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Mesaisine 15 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurul'da araştırma komisyonları da mesai yapacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Teklif, 112 Acil servislerine yapılan asılsız aramalara verilen paza cezaların artmasını öngörüyor.

Buna göre, 112 Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden, amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere bin 500 TL, asılsız ihbar yapanlara ise 15 bin TL idari para cezası kesilecek.

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