BIST 9.447
DOLAR 38,02
EURO 43,38
ALTIN 3.948,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Doç. Dr. Elif Kaya hayatını kaybetti

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Doç. Dr. Elif Kaya hayatını kaybetti

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir otomobil ağaca çarptı. Otomobilde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı.

Abone ol

Ramazan Kaya'nın (39) kullandığı 32 HB 088 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Gönen ilçesi mevkisinde ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Elif (37) ve Selim Ege Kaya (5), Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Elif Kaya, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaya'nın Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaya için Süleyman Demirel Üniversitesinde tören düzenlenecek. Öte yandan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, trafik kazasında hayatını kaybeden Kaya ile ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Saltan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Elif Kaya'nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve SDÜ ailesinin başı sağ olsun. Kazada yaralanan üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Ramazan Kaya ve oğluna acil şifalar diliyorum."​​​​​​​

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın fiyatları öyle bir rekor kırdı ki 3 dev bankanın altın fiyatı tahmini değişti
Foto Galeri Altın fiyatları öyle bir rekor kırdı ki 3 dev bankanın altın fiyatı tahmini değişti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
MASAK raporundaki rakamlar sızdı bakın kime ne kadar para yatırılmış
MASAK raporundaki rakamlar sızdı bakın kime ne kadar para yatırılmış
Çete lideri Barış Boyun Cezaevinden talimat verdi! Savcıyı öldürün
Çete lideri Barış Boyun Cezaevinden talimat verdi! Savcıyı öldürün
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 63'e çıktı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 63'e çıktı
Trump’tan Çin'e sert tarife mesajı: İstisna yok
Trump’tan Çin'e sert tarife mesajı: İstisna yok
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro 43 lirayı aştı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro 43 lirayı aştı
Kabine toplanıyor, masadaki sıcak başlıklar neler?
Kabine toplanıyor, masadaki sıcak başlıklar neler?
Yunan Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye küstah tehdit! 5 dakikada müdahale ederiz'
Yunan Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye küstah tehdit! 5 dakikada müdahale ederiz'
TÜGŞAV, rapçi Ezhel'in bağışını kabul etmedi! Sebebi bu paylaşımlar çıktı
TÜGŞAV, rapçi Ezhel'in bağışını kabul etmedi! Sebebi bu paylaşımlar çıktı
Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yanıt bulacak mı? İşte masadaki tarih
Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yanıt bulacak mı? İşte masadaki tarih
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı
Denizli'de miras kavgası! Kardeşi ve yengesini öldürdü
Denizli'de miras kavgası! Kardeşi ve yengesini öldürdü