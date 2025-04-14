TÜGŞAV, rapçi Ezhel'in bağışını kabul etmedi! Sebebi bu paylaşımlar çıktı

Rap sanatçısı Ezhel, hakaret davasından elde ettiği parayı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışladığını duyurdu. Vakıf ise Ezhel'in bağışının kabul edilmediğini sebebiyle birlikte açıkladı. İşte detaylar...

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Rapçi Ezhel, hakaret davasından elde ettiği parayı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na (TÜGŞAV) bağışlamak istedi. Geçmişte terör örgütüne destek açıklamaları ile gündeme gelen Ezhel'in bağışı kabul edilmedi.

Ezhel mahlası ile bilinen, gerçek adı Ömer Sercan İpekçioğlu olan rap sanatçısı kazandığı bir tazminatı TÜGŞAV'a bağışladığını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine TÜGŞAV'da açıklama geldi. TÜGŞAV açıklamada, bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen kimseden bağış kabul etmeyeceklerini belirtti.

TÜGŞAV'dan yapılan açıklamada, "Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz" denildi.

Paylaşımları tek tek gösterildi

Ayrıca paylaşımda Ezhel'in daha önce terör örgütüne yakınlığı ile gündeme gelen paylaşımlarına yer verildi. İşte o paylaşımlar: