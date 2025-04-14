Altın fiyatları öyle bir rekor kırdı ki 3 dev bankanın altın fiyatı tahmini değişti
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı sürerken altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları yeni haftaya sakinleşmiş bir havada başlasa da dünyanın en önemli bankalarından gelen tahminler gram altındaki rekorlara yenisinin geleceğini gösteriyor.
Altın fiyatları geçen hafta tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD Başkan Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen elektronik ürünlere gümrük vergisi muafiyeti tanımasının ardından ticaretteki gerilim biraz da olsa azaldı. Bu durum piyasalardaki risk iştahını artırdı.
Yatırımcısına ummadığı kadar büyük kazançlar getiren altın yeni haftaya az da olsa Ons tarafındaki düşüşle başladı. Peki altın fiyatları düşer mi, bu hafta yatırımcısına alım fırsatı verir mi? Yıl sonunda altın fiyatları beklenmedik rekor sonrasında ne olur? İşte altın fiyatları için gelen bomba tahminler;
Ons ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? : Ons altın yeni haftaya düşüşle başladı. Ons 2 bin 223 dolardan işlem gördü. Altının ons tarafında, geçen hafta 2 bin 345 dolara kadar ile rekor kırılmıştı. Gram altın ise 3 bin 939 liradan el değiştiriyor...
Altın fiyatları için bomba tahminler : Rekor üstüne rekor kıran altına yönelik beklentiler de güncellenmeye başladı. Goldman Sachs, 2025 sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara yükseltti. UBS ons altın tahminini 3 bin 500, Commerzbank ise 3 bin dolara çıkardı.
Piyasalar Trump'ın kararını bekliyor: Altın fiyatlarına rekor kırdıran ABD - Çin arasındaki savaş oldu. Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, ithal yarı iletkenlere uygulanacak gümrük vergisi oranını önümüzdeki hafta içinde açıklayacağını belirtti. Sektördeki bazı şirketlere esneklik tanınacağını da ifade etti.
Yatırımcılar, artan resesyon ve enflasyon korkular çerçevesinde Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında nasıl bir yol izleyeceğine odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günü yapacağı konuşmasından faiz indirimine dair ipuçları aranacak.