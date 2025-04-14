Altın fiyatları öyle bir rekor kırdı ki 3 dev bankanın altın fiyatı tahmini değişti

Altın fiyatları geçen hafta tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD Başkan Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen elektronik ürünlere gümrük vergisi muafiyeti tanımasının ardından ticaretteki gerilim biraz da olsa azaldı. Bu durum piyasalardaki risk iştahını artırdı.

Yatırımcısına ummadığı kadar büyük kazançlar getiren altın yeni haftaya az da olsa Ons tarafındaki düşüşle başladı. Peki altın fiyatları düşer mi, bu hafta yatırımcısına alım fırsatı verir mi? Yıl sonunda altın fiyatları beklenmedik rekor sonrasında ne olur? İşte altın fiyatları için gelen bomba tahminler;