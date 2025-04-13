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İzmir’de balıkçı barınağında korkutan yangın

İzmir’de balıkçı barınağında korkutan yangın

İzmir’in Foça ilçesindeki balıkçı barınağında çıkan yangında 3 tekne zarar gördü. Rüzgarla büyüyen yangın, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer teknelere sıçramadan kontrol altına alındı; çevre kirliliğine neden olacak bir duruma rastlanmadı.

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İzmir'in Foça ilçesinde, balıkçı barınağında çıkan yangında 3 tekne zarar gördü.

Yeni Foça Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında, "T.TATLI (35B4887)" isimli balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iki tekneye de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle barınaktaki diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.

Yangında 3 teknede hasar meydana gelirken, çevre kirliliğine yol açacak bir durumun tespit edilmediği bildirildi.

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