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Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeleri 101 bin TL maaş mı alıyor? Açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeleri 101 bin TL maaş mı alıyor? Açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında çıkan “Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri aylık 101 bin lira maaş alacak” iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. DMM, politika kurullarına hiçbir maaş ödemesi yapılmadığını ve kamuoyunun yanıltılmaması gerektiğini belirtti.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerinin maaş aldığı iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak' iddiası doğru değil. Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmamakta. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

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