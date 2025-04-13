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Amasya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Amasya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD verilerine göre, Amasya’nın Taşova ilçesinde saat 17.43’te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi; sarsıntı Samsun ve Giresun gibi çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin saha taramaları sürüyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Söz konusu deprem Samsun ve Giresun'dan da hissedildi. 

AMASYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “13 Nisan 2025 günü saat 17:43’de merkez üssü Taşova ilçemiz de olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair bir ihbar gelmemiş olup tarama çalışmaları devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Amasya'da deprem ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Amasya Taşova’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır."

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