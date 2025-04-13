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İBB soruşturmasında tutuklanan bazı kişiler farklı cezaevlerine sevk edildi

İBB soruşturmasında tutuklanan bazı kişiler farklı cezaevlerine sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüpheliler, Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla nakil işlemlerin mevzuat gereğince gerçekleştiğini bildirdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüpheliler, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumundan Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildi.

Alınan bilgiye göre, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevine, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ F Tipi Cezaevine, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli'deki Kandıra F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

"MEVZUAT GEREĞİNCE GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Nakil işlemleri ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 53. Maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır. 

Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. 

Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamda 48 kişi tutuklanmıştı.

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