Van'da deprem oldu! AFAD son dakika açıkladı, son depremler listesi

Van'da peş peşe depremler yaşandı. AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Panik yaratan depremin öncesinde 3. 6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandığı açıklandı.Abone ol
Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,42 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 11.58'deki deprem önce 11.39'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği açıklandı.