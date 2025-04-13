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Victor Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajeriyle yaptığı görüşme ortaya çıktı

Victor Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajeriyle yaptığı görüşme ortaya çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşılaştı.  Galatasaray'ın maçta ikinci golünü kaydeden Victor Osimhen karşılaşmanın ardından veda gibi açıklama yapmıştı. Yıldız oyuncunun açıklamalarının perde arkası ortaya çıktı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre sarı-kırmızılı takım, zorlu maçtan 2-0 galip ayrıldı.Attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen, kiralık olarak oynadığı takımda gösterdiği büyük aidiyet ile taraftarın gönlünü kazanmış durumda.

Veda gibi konuştu!

Samsun'da da sahne alarak galibiyette pay sahibi olan 26 yaşındaki oyuncu, maç sonu verdiği röportajda, "Sezon sonunda herkes için en iyisi ne olacaksa o karar alınacaktır. Fakat sonsuza kadar Galatasaray kalbimde olacak" dedi.

Osimhen'in bu sözleri ayrılık mesajı olarak algılandı. Sabah Spor, perde arkasında yaşananları öğrendi.

Suudi Arabistan kapısı kapandı

Galatasaray'da 29 gol-5 asiste ulaşan başarılı futbolcu, birçok kulübün listesine girdi.

Menajer George Gardi, forvet arayan Al-Hilal'le görüşmelere başladı ancak Osimhen, "Galatasaray gibi kültürü olan bir takımda kariyerime devam etmek istiyorum'' diyerek Suudi Arabistan'a kapıyı kapadı.

Tecrübeli santrforun şu an Galatasaray dışında aklında iki takım daha var: İtalya'dan Juventus ve İspanya'dan Barcelona…

Sezon sonu Napoli'den bonservisiyle ayrılmaya hazırlanan Osimhen, Juventus ve Barcelona ihtimalini değerlendirmeye aldı.

Victor Osimhen, Samsun'da gol sayısın 21'e çıkardı ve İcardi'ye bir adım daha yaklaştı. Mauro İcardi iki sezon önce attığı 22 golle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımıştı.

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