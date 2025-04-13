Yeni Akit Ali Karahasanoğlu'ndan Kent Lokantaları yazısı olay oldu

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Kent Lokantaları ile ilgili kamuoyuna yalan söylemekle eleştirdi.

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Ekrem İmamoğlu döneminde açılan Kent Lokantaları, gündemdeki yerini koruyor. 40 TL'ye 4 çeşit yemeğin maliyetinin nasıl karşılandığıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

İmamoğlu'nun son duruşmasındaki savunmasında Kent Lokantalarıyla ilgili "Düşünsenize; on milyonlarca insanın bugün zor koşullarda 40 liraya, üç öğün yemek yediği bir İstanbul var eden ve bu iyiliğin de tüm Türkiye'ye yayılmasına vesile olan bir kişiyim." sözleri tartışmaları alevlendirdi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoglu, İmamoğlu'nun açıklamalarına "Yalancısın Ekrem, sahtekarsın Sülün Osman!" başlıklı yazısında tepki gösterdi.

Kent Lokantaları sebebi ile belediyenin kasasından çıkan fazladan paraya dair resmi evrak gösterilemediğini yazan Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun belediye çalışanlarının maaşını, metro için hazineyi kefil gösterip, yurtdışından aldığı krediden ödediğini savundu.

"Yüreğiniz yetiyorsa, açın davanızı"

"Yüzsüzlükle" suçladığı İmamoğlu'na dava resti çeken Karahasanoğlu, olası davada yapacağı savunmasını böyle paylaştı:

"AK Partili belediye dönemindeki, dar gelirli on binlerce insana ücretsiz dağıtılan yemeği kaldırıp, 20 bin kişiye hizmet veren Kent Lokantası açarak, 40 TL’den yemek verip, sonra da bunu devasa bir hizmetmiş gibi gösterirseniz, adınız sahtekar, sıfatınız Sülün Osman olur...

Buyrun istediğiniz davayı açın.. Avukatınız Mehmet Pehlivan’ınıza, Adem Sözüer’inizi de katın.. Fikret İlkiz’in yanına, en kral avukatlarınızı da ekleyin..

Açacağınız davada mahkemede yapacağım savunmamı, şimdiden size sunuyorum. Yüreğiniz yetiyorsa, açın davanızı, mahkeme kayıtlarına da girsin, gerçekler:

“Milyarlarca liralık bütçeyi, Kent Lokantalarına tahsis edip, sonra da ’40 TL’ye yemek veriyoruz’ demek, belediyecilik değil, ahlaksızlıktır.. 20 bin kişiye 40 TL’den yemek vereceğine, 16 milyon İstanbullunun ulaşımda kullandığı bilete 1 TL’lik eksik zam yapılması, çok daha büyük bir hizmettir. Ama muhatabımız biliyor ki, 1 TL fazladan zam yapıp, bunun % 1’i ile Kent Lokantasını sübvanse edip, bunun üzerinden yapacağı propaganda, kendisine çok daha büyük siyasi kazanç sağlayacaktır. Bunu bize hizmet diye sunanlar, bunları savunanlar, hepsi ahlaksıztır, sahtekardır.”