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Kenan Yıldız'ın klas gol attığı maçta Juventus kazandı

Kenan Yıldız'ın klas gol attığı maçta Juventus kazandı

İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da bir gol attığı maçta Lecce'yi 2-1 mağlup etti.

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Serie A'nın 32. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Lecce'yi konuk eden Juventus, 2. dakikada Teun Koopmeiners'in golüyle 1-0 öne geçerken 33. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı gol ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Lecce, 87. dakikada Federico Baschirotto'nun golüyle farkı bire indirse de karşılaşma 2-1 sona erdi.

Bu galibiyetle Juventus ligde puanını 59'e çıkartırken, Lecce ise 26 puanda kaldı.

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