Hulusi Akar: Artık kimse Türkiye ve Azerbeycan'a yan bakamayacak

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar başkanlığındaki heyet, Bakü'de Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile bir araya geldi.

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Heyette Akar'ın yanı sıra Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yer aldı.

Akar görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan'ın oluşturduğu birlikteliğin önemine ve bugünlere gelmek için harcanan emeğe dikkati çekti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) kapsamındaki işbirliklerinin önemine vurgu yapan Akar, gelecek hafta Bakü'de TÜRKPA Üyesi Parlamentoların Milli Savunma ve Güvenlik Meseleleri Komisyon Başkanları 2. Toplantısının yapılacağını belirtti.

"BİZİM İŞBİRLİĞİMİZ KİMSEYE KARŞI TEHDİT DEĞİL"

Akar, "Bizim işbirliğimiz kimseye karşı tehdit değil. Gizli ve saklı amacımız yok. Türk milleti olarak bir arada bulunmak suretiyle kendi güvenliğimizi ve kalkınmamızı sağlamanın gayreti ve çalışması içerisindeyiz. 2. Karabağ Savaşı'nın tüm Türk dünyasına öğrettiği en önemli şey, kendimize güvenmemiz ve güçlü olmamız gerektiğidir." diye konuştu.

"30 SENEDE PARMAKLARINI BİLE OYNATMADILAR"

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edildikten sonra uluslararası kuruluşların konuyu çözmek için sözler verdiğini hatırlatan Akar, "30 senede parmaklarını bile oynatmadılar. Sadece seyrettiler. Ne zaman ki İlham Aliyev 'Yeter artık', Recep Tayyip Erdoğan da 'Azerbaycan yalnız değildir.' dedi çok şükür 44 günde mesele çözüldü. Dolayısıyla buradan ders çıkarmamız. Güçlü olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"ARTIK KİMSE TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A YAN BAKAMAYACAK"

Akar, "Bizim güçlerimizi birleştirmemiz lazım. TDT bu isteğe cevaben oluşturulmuş birlikteliktir. Tek yumruk ve tek yürek olarak asil milletimizin desteği, sevgisi ve duasıyla aşamayacağımız engel, başaramayacağımız görev yoktur. Artık kimse Türkiye ve Azerbaycan'a yan bakamayacak. Türkiye ve Azerbaycan olarak barış diyoruz, istikrar diyoruz, diyalog diyoruz, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Bölgede barış, istikrar ve huzurun sağlanmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan Diaspora Komitesinin, Karabağ davasını tüm dünyaya anlattığını belirten Akar, "Çağımızda haklı dahi olsanız ve hakkınızı anlatamazsanız haksız duruma düşüyorsunuz. Haklı davamızı önce kendi gençlerimize anlatacağız, sonra tüm dünyaya anlatacağız." şeklinde konuştu.

Kayseri ile Şuşa'nın "kardeş şehir" olduğunu hatırlatan Akar, tüm bunların karşılıklı bağları güçlendirdiğini vurguladı.

Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Muradov, Türk ve Azerbaycan diasporaları olarak büyük hedefler belirlediklerini ve ortak çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Muradov, çalışmalarının Türk devletleri arasındaki işbirliklerini daha da güçlendirmeye katkı sağladığını söyledi.

Toplantıda, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Şuşa Azerbaycan Evi'nin Başkanı Elşen Genberov'a "Diaspora Faaliyetleri Hizmet Madalyası" takdim edildi.