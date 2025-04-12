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Pendik'te drift atan sürücüye 47 bin 378 lira ceza

Pendik'te drift atan sürücüye 47 bin 378 lira ceza

İstanbul Pendik'te drift atarak trafik akışını tehlikeye düşüren sürücüye 47 bin 378 lira ceza kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Kimlik bilgileri tespit edilerek yakalanan sürücü E.A'ya, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" ve "tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunacak şekilde araç kullanmak" maddelerinden toplam 47 bin 378 lira ceza kesildi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

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